Ausstellung von Vadim Lapinskij

Bensheim.Die Stadtkultur Bensheim, Team Galerien, möchte anlässlich der neu eröffneten Ausstellung mit Arbeiten von Vadim Lapinskij im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters auf die Sonderöffnungszeiten am Wochenende hinweisen. Am Samstag (28.) und Sonntag (29.) wird der Künstler jeweils von 11 bis 15 Uhr allen Besuchern für Fragen und Gespräche im Parktheater zur Verfügung stehen.

Vadim Lapinskij, Jahrgang 1959, absolvierte die Staatliche Akademie der Künste in Kiew, Ukraine, als Diplom-Bühnenbildner und lebt in Seeheim-Jugenheim.

In der Tiefe des Raums

Die Motive des Künstlers leben in der Tiefe des Raums. Die plastische Darstellung von Falten avanciert sich zum wichtigsten Thema und findet sich wieder in Masken, Körpern und Landschaften. Sie sind immer da, ob als mystischer Hauch oder in einem ungeheuren Kontrast der Dinge. Sie bilden hier eine unwechselbare Einheit von Stil und Komposition. Eine über viele Jahre sich entwickelte Maltechnik erzeugt in Kopf und Hand des Künstlers mehrere Assoziationsreihen, die Fantasie und Nachdenklichkeit des Betrachter herausfordert und die letztlich einen Titel des Bildes nicht vermissen lässt.

Die Ausstellung ist bis zum 10. November jeweils zu den Veranstaltungen im Parktheater sowie nach Vereinbarung geöffnet. ps

