Das aktuelle Dauerthema zu neuen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Veröffentlichung von Bild- und Dokumentenmaterial diskutierten die Teilnehmer ebenfalls und wiesen in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit von Quellenangaben hin.

Ebenso wurden die zukünftig geplanten Familienbücher besprochen. Nachdem die Stadtteile Zell und Gronau ihre Familienbücher bereits veröffentlicht haben, ist das Buch in Hochstädten für 2019 in Arbeit. Auch hier wurden die Mitglieder über die gesetzliche Handhabung mit Datenmaterial und Verjährungsfristen informiert.

Zum Abschluss wurden noch Anregungen für zukünftige Ausstellungsthemen gegeben. Die 40. Jubiläumssitzung der Arbeitskreise soll 2019 in Fehlheim stattfinden.

Die vor vielen Jahren in Bensheim gegründeten Arbeitskreise Stadtteildokumentation halten die Geschichte und Entwicklung der jeweiligen Stadtteile in Bildern und Dokumenten für die Nachwelt fest. In regelmäßigen Ausstellungen und Veranstaltungen informieren sie die Öffentlichkeit über ihre Arbeit und präsentieren historische Fotos und andere Fundstücke. ps

