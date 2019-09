Austausch in der Bashier-Moschee

Bensheim.Begleitend zur viel diskutierten Plakat-Aktion in Bensheim über den Messias möchte die Ahmadiyya-Muslim Gemeinde am Donnerstag, 12. September, um 18.30 Uhr in die Bashier-Moschee zu einem Austausch einladen.

„Braucht die Welt wirklich einen Messias? Und wie kann er durch seine Ankunft die Welt vereinheitlichen und mehr Frieden in die Welt schaffen? Was ist die Lehre des Islams über Jesus und den Messias? Wir werden diese und weitere Fragen an diesem Abend miteinander diskutieren“, heißt es in der Ankündigung.

Man freue sich, wenn diese Veranstaltung dazu beitrage, Missverständnisse abzubauen, Toleranz zu fördern und Freundschaften zu schließen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. red

