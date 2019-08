Austausch über die Jugendarbeit

Auerbach.Für Sonntag (18.) lädt die katholische Pfarrgemeinde Heilig Kreuz Auerbach alle Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 27 Jahren, die sich der Gemeinde zugehörig fühlen, zu einer Jugendversammlung in den Kindergarten Sankt Michael ein. Die Versammlung beginnt um 14 Uhr.

In der Versammlung geht es vor allem um die Frage, wie Jugendarbeit in der Pfarrgemeinde in Zukunft aussehen kann und was die Kinder und Jugendlichen vermissen oder ihnen fehlt. Dazu gibt es Brainstorming und eine Austauschrunde.

Auch der Jugendvertreter für den Pfarrgemeinderat soll in der Versammlung gewählt werden. Weitere Infos gibt es im Pfarrbüro von Heilig Kreuz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019