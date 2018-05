Austauschjahr für Schüler in 30 Gastländern möglich

Anzeige

Maietta, der bereits mehr als 100 Schüler auf dem Weg in ein Austauschjahr begleitet hat, betont: „Besonders wichtig sind das persönliche Interesse des Austauschschülers an dem Auslandsaufenthalt und das grundsätzliche, wohlwollende Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten.“ Bei den Gastländern ermutigt der RC Bensheim-Heppenheim Jugendliche dazu, nicht nur auf die englischsprachigen Länder zu fokussieren.

Gerade durch Erfahrungen aus nicht primär englisch-sprachigen Ländern ist Austauschschülern klar, dass sie diesen Austausch – auch wenn ihnen dieses Jahr in der Schule nicht angerechnet werden sollte – auf jeden Fall wieder machen würden: „In diesem Jahr haben sie unglaubliche Erfahrungen gemacht, haben für sich viel dazu gelernt und sind reifer geworden. In dem Jahr im Ausland kann man nur gewinnen und das Schuljahr verliert man nicht. Dass der Austausch die richtige Wahl war, daran würden sie niemals zweifeln.“

Mit Blick auf die Bilanz von Schülerinnen und Schüler nach einem Austauschjahr versichert Maietta: „Für die Zukunft können sie vom Austausch, vielen neuen Freunden und den ganzen Erfahrungen profitieren. Sie sind offener geworden, der Blickwinkel auf die ganze Welt hat sich erweitert, einige können sich sogar vorstellen, fast überall auf der Welt zu leben.

Doch egal wo: Was für das ganze Leben bleibt, sind Freunde aus dem Rotary-Austauschjahr und der ganzen Welt, Familienmitglieder sowie wunderbare, unvergessliche Erinnerungen.“ Denn ein Austauschjahr sei, so fassten das fast alle Austauschschüler zusammen, „das beste Jahr in deinem Leben!“

Fremde Kulturen kennenlernen

In jedem Jahr verbringen mehr als 650 Schüler aus Deutschland im Rahmen des Rotary-Programms ein Austauschjahr in einem von 30 Gastländern. Durch das Austauschprogramm soll Jugendlichen einerseits die Möglichkeit gegeben werden, ein neues Land, seine Bevölkerung und Lebensgewohnheiten, seine Kultur kennenzulernen, und andererseits als Botschafter im Gastland über seine Heimat berichten zu können. Sie kommen mit vielen Eindrücken über ihr Gastland und einem tieferen eigenen Selbstverständnis zurück.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Kulturerfahrung und nicht auf dem Vertiefen einer Fremdsprache oder auf Examina. Teilnehmen können schulpflichtige Jugendliche (Mädchen und Jungen) zwischen 16 und 18 Jahren (der 18. Geburtstag darf zu Beginn des Austauschjahres am 1. August noch nicht erreicht sein) – in der Regel im Anschluss an die zehnte Klasse. Der Austausch dauert ein Schuljahr (maximal 12 Monate) und beginnt im Juli oder August.

Anforderungen an die Bewerber sind: Anpassungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Selbstständigkeit, Orientierungsbereitschaft, Kenntnisse über das eigene Land und das Gastland. Kurzum: die Fähigkeit, als Botschafter des guten Willens und der Völkerverständigung sein Heimatland in der Welt zu vertreten.

Der Förderverein des Clubs hat seit seiner Gründung mehr als 350.000 Euro für gemeinnützige Projekte bereitgestellt. Der Rotary-Club engagiert sich – neben der Unterstützung von Projekten an der Bergstraße wie der Bensheimer „Tafel“, der Behindertenhilfe und des Hospiz-Vereins – zum Beispiel auch in Ecuador: Für den Wiederaufbau einer von einem Erdbeben zerstörten Schule in La Codicia (Kanton Flavio Alfaro). red/Bild: Rotary-Club

