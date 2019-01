Austern, Käse und Dreikönigskuchen

Bensheim.In guter alter Tradition fand im Kolpinghaus der Neujahrsempfang des Deutsch-Französischen Freundeskreises Beaune statt. Zahlreiche Mitglieder und Freunde konnte Christoph Draudt begrüßen und mit ihnen auf das neue Jahr anstoßen. In seiner Neujahrsansprache blickte der Vorsitzende zunächst auf die vielfältigen Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück, zu denen auch zahlreiche Begegnungen zwischen den beiden Partnerstädten gehörten. So etwa der Besuch des Kammerchors Sankt Georg in Beaune und der wieder erwachte Austausch zwischen den Feuerwehren von Bensheim und Beaune.

Diese Treffen bleiben sehr wichtig, denn im Hinblick auf die diesjährige Europawahl und die politisch unruhigen Zeiten seien sie ein Zeichen dafür, dass dem Zusammenhalt in Europa immer wieder Bedeutung geschenkt werden müsse.

Anlässlich der Europawahl veranstaltet der Verein in Zusammenarbeit mit dem Lorscher und Einhäuser Partnerschaftsverein am 18. Mai im Kolpinghaus ein Konzert mit der Band „Moi et les autres“.

Ein besonderes Highlight beim Empfang waren die musikalischen Beiträge des Akkordeonclubs Blau-Weiß Bensheim, die den Abend mit der Darbietung von französischen Chansons sehr angenehm untermalten. Bei Crémant und Variationen von Pasteten und Käse sowie frischen Austern wurde geplauscht und gelacht bis zum krönenden Abschluss – den traditionellen Galettes des Rois (Dreikönigskuchen).

In diesem Jahr fanden Helga Stiegler und Doris Schrey das bohnengroße Stück Porzellan in ihrem Kuchen und wurden sogleich in ihre Regentschaft eingeführt. Zum festen Bestandteil des Neujahrsempfangs gehört die Ehrung der Jubilare. In diesem Jahr konnten wieder zahlreiche Mitglieder geehrt werden. So sind zum Beispiel Anneliese Singer und Brigitte Zimmermann-Petrullat dem Verein schon 25 Jahre lang treu.

Der Freundeskreis bietet auch im neuen Jahr wieder verschiedene Aktivitäten in seinem Programm an. Am letzten Donnerstag im Monat wird die Veranstaltungsreihe „Cinétreff – Französisches Kino in Bensheim“ fortgesetzt. Am 28. Februar wird „Je l’aimais“ („Ich habe sie geliebt“, OmdU) gezeigt. Beginn im Luxor-Filmpalast ist jeweils um 20 Uhr.

Für Kinder und Jugendliche sind insbesondere zwei Veranstaltungen interessant: Am Samstag, 16. Februar, findet um 17 Uhr wieder ein Kochkurs für Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren statt. Beim „La cuisine française pour les jeunes“ wird gemeinsam mit Guy Bastian und viel Spaß gekocht. Anmeldungen für das Kochen in der Kirchbergschule können bei Christoph Draudt unter christoph.draudt@bensheim-beaune.eu vorgenommen werden. Am 16. März können sich Kinder und Jugendliche in einem Comic-Workshop unter Anleitung der Illustratorin Nadine Hippe auch ohne Vorkenntnisse am Zeichnen und Entwerfen ausprobieren. Anmeldung bis 1. März ebenso bei Christoph Draudt.

Genaue Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen im ersten Quartal 2019 sowie das komplette Programm des Jahres sind auf der Internetseite des Vereins (www.bensheim-beaune.eu) zu finden. red

