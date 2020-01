Auszeichnung für einen engagierten Ideengeber

Bensheim.Der Neujahrsempfang des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács hat schon Tradition. Neu in diesem Jahr war allerdings die musikalische und lyrische Umrahmung. Musikschüler des Konservatoriums Bergstraße gaben im Dorfgemeinschaftshaus in Zell Einblicke in ihr reichhaltiges Repertoire. Der Heppenheimer Rezitator Ulrich Späh trug heitere Verse von Eugen Roth, Joachim Ringelnatz und Fred Entrikat vor.

Vom Joch der Osmanen befreit

Ein Höhepunkt des Neujahrsempfangs war die Verleihung der Busho-Plakette und Ernennung zum Busho-Mann des Jahrs 2020 an Mathias Laux. Diese Auszeichnung wird seit 2016 vergeben. Preisträger vorher waren Reinhard Grohrock, Willi Schobel, Franz Hermann und Albert Mehl.

In seiner Laudatio sagte der zweite Vorsitzende des Freundeskreises, Reinhard Grohrock, das Bushofest in Mohács sei europaweit bekannt und gehöre seit 2009 zum immateriellen Unseco-Weltkulturerbe. Der Sage nach hätten die Busho-Männer und -frauen nicht nur die Stadt, sondern ganz Ungarn vom Joch der Osmanen befreit. Der Freundeskreis zeichnet jedes Jahr eine Person aus, die sich in ganz besonderem Maße für die Ziele des Vereins engagiert. Mathias Laux gehört seit 2011 dem Freundeskreis an. Wahrscheinlich seien es auch die osteuropäischen Wurzeln, die Laux in sich trage und ihn dazu bewogen hätten, dem Freundeskreis beizutreten und sein Fachwissen und Können weiterzugeben.

Dieses Können sei beispielsweise gefragt, wenn es darum geht, den Mohács-Stand beim Bürgerfest auf- und abzubauen. Seine Hilfe sei enorm wichtig, wenn es gilt, die Hilfstransporte nach Mohács zu organisieren und die riesigen Lkw zu beladen. Als es vor drei Jahren galt, das Mobiliar der Rodensteinschule und im vergangenen Jahr der Schlossbergschule Auerbach auszuräumen und für die Schulen in Mohács zu verladen, sei Mathias Laux an erster Stelle gewesen.

Grohrock sagte weiter, Laux engagiere sich auch als Dolmetscher, wenn Gäste aus Ungarn nach Bensheim kommen. Laux sprühe vor Ideen, sei Ratgeber innerhalb des Freundeskreises und sei sich für keine Arbeit zu schade. Im Beisein des früheren Kreisbeigeordneten Theo Sartorius und des Bensheimer Magistratsmitgliedes Andreas Born sowie Ehrenstadtrates Bernhard Wahlig verlieh Reinhard Grohrock diese Auszeichnung, die mit der Busho-Plakette und einem Busho-Bild verbunden ist. Für Mathias Laux’ Ehefrau Helga gab es einen Blumenstrauß.

Zunächst aber begrüßte der zweite Vorsitzende die zahlreichen Gäste und gab einen Überblick über die im Jahr 2019 geleistete Arbeit, bei der die beiden Hilfstransporte in die Partnerstadt im Vordergrund gestanden hätten. Eröffnet wurde der Neujahrsempfang musikalisch von Constanze Pfeifer, die auf der Violine ein Stück von Georg Philipp Telemann spielte, sowie von Emma Kindinger (Sopran) und Anne Lüdemann, Klavier, die die zwei Stücke von Giulio Caccini und Robert Schumann zu Gehör brachten.

Vorstandsmitglied Sigi Müller kam zu Beginn des Neujahrsempfanges einer traurigen Verpflichtung nach und erinnerte an den verstorbenen Bensheimer Ehrenbürgermeister Georg Stolle, der nicht nur Gründungsmitglied und seit 2018 Ehrenmitglied des deutsch-ungarischen Freundeskreises gewesen sei.

Stolle sei auch für seine Verdienste um die deutsch-ungarische Freundschaft in beiden Städten zum Ehrenbürger der Stadt Mohács ernannt worden. Sigi Müller versprach, der deutsch-ungarische Freundeskreis Mohács werde im Sinne Georg Stolles weiter mithelfen, an einem vereinten europäischen Haus zu bauen.

Danach kündigte Müller den Heppenheimer Rezitator Ulrich Späh an, der heitere und humorvolle Verse von Eugen Roth vortrug, ebenso wie Gedichte und Aphorismen von Joachim Ringelnatz und dem Schriftsteller und Kabarettisten Fred Endrikat.

Mit einem Gläschen Sekt und einem Neujahrsbrezel stieß der deutsch-ungarische Freundeskreis mit seinen Gästen auf das Jahr 2020 an, auf dass es „nützen möge“. mül

