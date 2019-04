Auszeichnung für HGH-Urologen

Dr. Daniel Pfalzgraf © HGH

Bensheim.Das European Board of Urology (EBU) hat es sich zum Ziel gesetzt, Standards für die Ausbildung von Urologen in Europa zu definieren. Am 29. Juni finden in Warschau die jährlichen EBU-Prüfungen statt. Hierbei haben Urologen aus 32 europäischen Ländern die Möglichkeit, ihr Fachwissen zu beweisen und den europäischen Facharzt zu erwerben.

Der Erwerb gilt als europaweite Exzellenz-Auszeichnung. 450 Kandidaten werden in zwölf verschiedenen Sprachen getestet. Als einen der deutschsprachigen Prüfer hat das EBU nun Dr. Daniel Pfalzgraf, Chefarzt der Urologie am Heilig-Geist-Hospital, berufen. Die Wahl erfolgt auf Empfehlung anderer Kollegen des Fachbereichs. red

