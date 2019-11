Auszeit im Advent in Sankt Georg

Bensheim.Wer erstaunt ist, dass Weihnachten schon vor der Tür steht, ist vielleicht atemlos durch das Jahr unterwegs gewesen. Der Advent besitzt jedenfalls die Chance, mal wieder einen Schnitt zu machen, aufzuatmen und anzukommen.

Meditation – im christlichen Kontext Kontemplation genannt – bietet dazu eine Möglichkeit. Es geht dabei um das Loslassen aller Gedanken und Gefühle. Meditation wirkt sich positiv auf das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen aus.

In der Pfarrei Sankt Georg bieten die Theologen Daniel Rothe und Andreas Mager, die beide langjährige Erfahrung in der Meditation und der Begleitung von Meditierenden haben, im Advent einen wöchentlichen Kurs an.

Neben einer theoretischen und praktischen Einführung in die Meditationspraxis steht die Einübung in das Jetzt und Hier. Geübt wird dies im Sitzen in Stille und im achtsamen Gehen entsprechend der spirituellen Tradition, die durch die Jahrtausende praktiziert wurde. Der Kurs findet statt: 29. November, 6., 13. und 20. Dezember von 20 bis 21 Uhr im Lernzentrum (Bibliothek) der Liebfrauenschule. Der Eingang befindet sich gegenüber dem Nordportal der Kirche Sankt Georg, vom Marktplatz kommend links neben der Kirche.

Das Angebot ist kostenfrei, die einzelnen Kurse bauen nicht aufeinander auf und sowohl Anfänger als auch bereits Praktizierende sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019