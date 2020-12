Auto-Gottesdienst am Kino

Bensheim.„Die Sehnsucht nach Gottesdiensten ist gerade in Krisenzeiten sehr ausgeprägt – vollkommen verständlich“, meint Frank Hussmann, einer der Organisatoren des diesjährigen Auto-Gottesdienstes. Er ist Teil des veranstaltenden Netzwerkes Christen an der Bergstraße und möchte gerade in der Weihnachtszeit nicht auf Besinnung und Gottesdienst verzichten.

„Die aktuelle Situation verlangt uns Menschen schon sehr viel ab, da sollten wir nicht auch noch auf die Gemeinschaft und den Trost aus Gottes Wort verzichten“ so Hussmann weiter. Was in den vergangenen beiden Jahren in der AKG-Mensa mit Projektchor veranstaltet wurde, das lässt sich so nicht fortsetzen.

Durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie sind jetzt allerdings kreative Lösungen gefragt. Deshalb entschied sich das Netzwerk für einen Auto-Gottesdienst auf dem Parkplatz des Luxor-Kinos in Bensheim (Berliner Ring 26). Der einstündige Gottesdienst wird per Radiofrequenz über Ultrakurzwelle den Ton von der Bühne in die Autos übertragen und überbrückt die nötige Distanz somit technisch.

Dieses Format bietet, im Gegensatz zur Onlineübertragung am PC, die Möglichkeit, dabei zu sein und doch gebührend Abstand halten zu können. Klaus Koch, langjähriger Pastor der Christuskirche Auerbach, möchte in seiner Predigt die Sorgen und Ängste der Menschen aufgreifen und ihnen die lebendige Hoffnung aus Gottes Wort gegenüberstellen.

„Gott wurde Mensch in Jesus Christus – das ist Grund zum Staunen, auch und gerade in turbulenten Zeiten“, so Koch. Gleichzeitig soll dabei das Leid derer nicht vergessen werden, die durch die Pandemie auf besondere Weise geprüft werden. Der abwechslungsreiche Autogottesdienst am Sonntag, 20. Dezember, bietet Platz für 90 Fahrzeuge und wird von 11 bis 12 Uhr dauern. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, wird gebeten, sein Kommen anzumelden, er erhält dann eine Bestätigungsmail und kann damit seinen Stellplatz belegen. Frank Hussmann ist es wichtig zu betonen, dass es den Veranstaltern ganz schlicht um eines geht: „Das Weihnachtswunder, das Kind in der Krippe.“ Somit könne sich auch jeder angesprochen fühlen, die Einladung zu diesem besonderen Gottesdienst anzunehmen und diese Veranstaltung als Familienerlebnis in der Weihnachtszeit einzuplanen.

Dem Netzwerk geht es seit mehreren Jahren darum, zentrale christliche Glaubensinhalte in die Öffentlichkeit zu tragen, es formierte sich während des Hessentages 2014. Die Veranstalter raten den Besuchern, sich warm anzuziehen, Decken sowie warmen Tee mitzunehmen. Während des Gottesdienstes sollen die Motoren aus bleiben. Anmeldungen per Mail: team@christenanderbergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020