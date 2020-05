Auto-Konzert vor dem Musiktheater Rex

Bensheim.Das Musiktheater Rex wird in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Showmaker am Sonntag, 24. Mai, ein Benefizkonzert mit den Bergsträßer Bands Sam’s Living Room, The Galazzos und den Bergsträßer Allstars veranstalten, um die Musiker in der Region zu unterstützen. Die Einnahmen aus dem Auto-Konzert werden an die Bands weitergegeben. Beginn ist um 19 Uhr, Einfahrt um 18 Uhr. Tickets gibt es ab sofort auf der Homepage des Rex unter www.musiktheater-rex.de. Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Die fünf Musiker von Sam’s Living Room sind seit Jahren in der regionalen Musikszene durch ihr Können und ihre Spielfreude bekannt. Ihr Sound wird geprägt von einem mehrstimmigen Gesang und dem Einsatz akustischer Instrumente. Das Repertoire beinhaltet Songs von Supertramp, The Doors, Peter Frampton, Tom Petty oder der Martin Harley Band.

The Galazzos präsentieren Rock’n’Roll – mal klassisch, als Hommage an die Pioniere dieser Musikrichtung, mal als spaßige Interpretation moderner Stücke aus Pop, Rock, Hip-Hop oder gar Schlager. Die drei Musiker spielen vorzugsweise im klassischen Rockabilly-Line-Up, als Trio, bestehend aus Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug.

Geballtes Können garantiert die Formation Bergsträßer Allstars, die aus den Stars der regionalen Musikszene besteht. Mit dabei sind Nadine Wolter (Herrngarten), Fritz Strössinger (Starfucker), Sven Sander (Reymann, Sam’s Living Room, The Smallstars), Kevin Jones (SoulOn), Miles Wroblewski (Stir it Up, Sam’s Living Room) und Oliver Christ (Herrngarten, The Smallstars). Ob Reggae-Songs, Rock-Klassiker, kopfstimmlastiger Metal oder Pop-Songs: die Band überzeugt mit ihrer Professionalität.

„Wir verdienen nichts daran“, erklären die Rex-Geschäftsführerinnen Margit Gehrisch und Martina Wagner. „Uns ist es wichtig, mit unserem Know-How die regionale Musikkultur zu unterstützen. Wir haben selbst durch die Corona-Krise existenzielle Probleme, sind aber der Meinung, dass wir nur mit einem gemeinsamen Handeln und Solidarität die Krise bewältigen können.“

Ein Zeichen setzen

„Kultur spielt keine untergeordnete Rolle und ist in einem gesellschaftlichen Kontext, so wie wir ihn kennen, nicht entbehrlich“, sagen die Veranstalterinnen. Weiter betonen sie, dass man in diesen Zeiten auch einmal Zeichen setzen muss, die Hoffnung zeigen und herausstellen, dass Kultur – egal ob Musik, Kunst oder Film – eine Wertschätzung zwingend verdient.

Zudem möchten Margit Gehrisch und Martina Wagner sich mit diesem Konzert auch bei den vielen Besuchern des Musiktheaters bedanken, die ihnen in den letzten Wochen geholfen haben. „Es war für uns unglaublich berührend zu erfahren, wie wichtig das Rex für viele Menschen ist, als Ort der Freude, Ausgelassenheit und Gemeinsamkeit“, erzählt Margit Gehrisch.

Wichtige Kultur-Leuchtturm

Und Harry Hegenbarth von Showmaker ergänzt: „Das Rex ist ein so wichtiger Kultur-Leuchtturm für die Stadt und die gesamte Region. Auch wir von Showmaker haben große Sorgen um unsere Festivals. Jetzt rücken wir alle zusammen. Die Aktion ist ein ganz wichtiges Zeichen – und deswegen sind wir gerne dabei.“ Auch die Stadt Bensheim unterstützt das Vorhaben und zeigt laut den beiden Veranstalterinnen dadurch seine Solidarität mit der Bergsträßer Kultur.

Den Ton empfangen die Konzertbesucher über das eigene Autoradio auf der UKW-Frequenz. Statt Klatschen freuen sich die Bands über die Lichthupe. Die Motoren müssen nach der Einweisung sowie während des Konzertes ausgeschaltet sein. Zu beachten sind die geltenden Kontaktbeschränkungen und insbesondere vor Ort die aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften. So ist es auf dem Gelände nicht möglich, das Auto zu verlassen – außer für den Besuch der sanitären Einrichtung mit Maske im Musiktheater Rex.

Spendenkonto

Wer diese Aktion zudem unterstützen möchte, kann seinen Beitrag auf das Konto der Musiktheater Rex gGmbH mit der Angabe „Auto-Konzert“ im Verwendungszweck überweisen. (Commerzbank – IBAN: DE23 5084 0005 0638 9100 00)

Die Spendenaktion für das Musiktheater – wir haben bereits berichtet – läuft ebenso noch weiter: www.gofundme.com/rettet-das-rex. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.05.2020