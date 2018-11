Autodiebe lassen zwei Opel mitgehen

Bensheim.Im Lauf des Wochenendes haben bislang noch unbekannte Täter zwei Autos von einem Parkplatz eines Autohauses an der Robert-Bosch-Straße gestohlen. Zwischen 14 am Samstag und 7 Uhr am Montag gelangten die Kriminellen auf das Gelände und überwanden auf unbekannte Art und Weise die Sicherheitseinrichtungen eines Opel Astra und eines Zafira.

Mit den beiden nicht zugelassenen Fahrzeugen suchten sie anschließend das Weite. Nach derzeitigen Ermittlungen dürften die Ganoven zwei zuvor entwendete Kennzeichenpaare (HP-LK 74 und ERB-MC 107) an den Autos angebracht haben.

Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter Telefon 06252/7060 entgegengenommen. pol

