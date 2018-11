Autoknacker in der Stadt unterwegs

Bensheim.Drei geparkte Autos gerieten über das Wochenende in das Visier von Autoknackern. In der Nacht zum Samstag zerstörten die Unbekannten die Scheibe eines Audi im Weidenring und ließen aus dem Innenraum eine Aktentasche und ein Tablet mitgehen.

Aktentasche gestohlen

In der Nacht zum Sonntag verschafften sich die Kriminellen Zugang in die Innenräume eines in der Vogelsberstraße abgestellten Opel sowie eines in der Spessartstraße geparkten Ford.

Erbeutet haben die Täter hier unter anderem eine Aktenmappe mit persönlichen Gegenständen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018