Awo Auerbach im Advent

Auerbach.Einer, wenn nicht sogar der Höhepunkt im Jahresprogramm der Awo Auerbach ist die Weihnachtsfeier. Am Freitag (7.) treffen sich dazu Mitglieder, Freunde und Teilnehmer an den Busfahrten um 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark.

Neben Stollen, Kuchen und Kaffee erwartet die Gäste ein der Adventszeit angepasstes Programm. Für den besinnlichen Teil konnten in diesem Jahr Pfarrer Christof Achenbach und Mitglieder des Musikprojekts der TSV Auerbach unter Leitung von Kornelia Ochs gewonnen werden. Zum Ausklang erhalten alle Anwesenden wie gewohnt ein sehr nützliches wie nahrhaftes Weihnachtsgeschenk.

Zwei Tage später, am Sonntag, den 9. Dezember, also am zweiten Advent, findet ebenfalls im Bürgerhaus Kronepark von 15 bis 18 Uhr der letzte Tanznachmittag dieses Jahres für Senioren und auch jüngere Freunde des Tanzsports statt. Für die Livemusik zeichnet wieder Alleinunterhalter Gerald Schneider verantwortlich. Den Abschluss bildet wie üblich die Fahrt zu einem besonderen Weihnachtsmarkt. Diesmal ist am Dienstag, 18. Dezember, Hanau das Ziel. Auf diesen Ort ist Fahrtenleiter Horst Knop im Internet gestoßen. Hanau rangierte dort in einer Bewertung unter 135 Weihnachtsmärkten als der „märchenhafteste“ an erster Stelle. Die genaue Abfahrtszeit, voraussichtlich ab 12 Uhr, wird rechtzeitig in der Presse bekanntgegeben. Damit dürfte sich dann auch die Rückkehr um zwei Stunden verschieben.

Für die wenigen Restplätze kann man sich bei Horst Knop (Telefon 06251/74887 oder Mail: Horst.Knop@t-online.de) anmelden. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.12.2018