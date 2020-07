Awo Auerbach legt wieder los

Auerbach.In seiner Sitzung am 15. Juli hat der Vorstand der Awo Auerbach wichtige Beschlüsse hinsichtlich der Wiederaufnahme des Vereinslebens gefasst. Den Auftakt macht dabei der Familienausflug in den Sommerferien.

Am 28. Juli ist der Opel -Zoo im Taunus das Ziel. Allerdings lassen die gültigen Hygieneregeln nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zu. Daher haben bei dieser Fahrt Familien und Großeltern mit Kindern den Vorzug vor Einzelteilnehmern. Alle bisher angemeldeten Teilnehmer werden umgehend telefonisch kontaktiert. Für die weiteren Fahrten ist während der bekannten Einschränkungen ein Rotationsverfahren angedacht. Auf jeden Fall sind aber alle geplanten Fahrten der zweiten Jahreshälfte vorgesehen. Der bisherige Fahrpreis bleibt unverändert, das zwangsläufige Minus übernimmt der Verein.

Ebenfalls durchgeführt wird die Mehrtagesfahrt vom 21. bis 25. September nach Franken in den Raum Bamberg und die Fränkische Schweiz.

Auch die Seniorennachmittage werden wieder aufgenommen. Das für den 7. August vorgesehene Grillfest kann wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Erste Veranstaltung ist hier das Oktoberfest am 18. September ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Weitere Termine sind der 16. Oktober und die nachgeholte Hauptversammlung mit Wahlen und Ehrungen anstelle des Kerwedienstags, ein Filmnachmittag am 13. November und die Weihnachtsfeier am 4. Dezember.

Die sonntäglichen Tanznachmittage fallen bis auf Weiteres aus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.07.2020