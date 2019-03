Awo besucht Tropfsteinhöhle

Bensheim.Die nächste Busfahrt der Awo Bensheim führt am Donnerstag (21.) in die Tropfsteinhöhle Eberstadt. Von dort kann man nach einer einstündigen Führung laut Aussage der Betreiber bleibende Eindrücke aus einer bizarren Märchenwelt mitnehmen. Zuvor fährt die Awo nach Schwetzingen, wo man das Schloss, aber auch die malerische Innenstadt besichtigen kann. Der Abschluss der Fahrt findet diesmal im Gasthaus Adler in Fürth statt.

Die Fahrt ist ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Ursula Manich nimmt unter Telefon 06251/61806 oder 01590/5872471 sowie per E-Mail UrsulaManich@aol.com Anmeldungen entgegen. Teilnehmen nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger.

Es gelten folgende Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße/Bushaltestelle, 9.35 Uhr Caritasheim (Bushaltestelle), 9.40 Uhr Moselstraße/Bushaltestelle, 9.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 9.50 Uhr Schwanheimer Straße/Krimhildstraße/Bushaltestelle, 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle, 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim und 10 Uhr Europa-Allee/Bushaltestelle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.03.2019