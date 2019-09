Awo bildet Erzieherinnen aus

Bensheim.In den kommenden drei Jahren werden in der Awo-Kita Stubenwald zwei Erzieherinnen ausgebildet. Möglich macht dies ein neues Ausbildungskonzept, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend initiiert und gefördert wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeiterwohlfahrt Bergstraße. Dabei erfolgt die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung wie eine klassische Berufsausbildung mit Praxistagen im Ausbildungsbetrieb und anderen Tagen in der Berufsschule.

Die konkrete Umsetzung erfolgte mit Unterstützung der Stadt Bensheim, die sich an der Finanzierung beteiligt, sowie der Elisabeth-Selbert-Schule in Lampertheim, die diesen neuen Ausbildungsgang als Berufsschule anbietet. Auf diese Weise hoffen die Awo Bergstraße und die Stadt Bensheim ihren Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels in der Kinderbetreuung zu leisten.

In der Vergangenheit hatte die Awo Bergstraße wiederholt Pflegekräfte ausgebildet.

Die Awo-Kita Stubenwald ist eine betriebsnahe Kindertagesstätte im Campus Stubenwald in Bensheim. Hier werden bis zu 111 Kinder im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt betreut. Die Kita Stubenwald nahm im Jahr 2015 ihren Betrieb auf und wurde im Jahr 2019 erweitert. Sie verfügt über drei reine U3-Gruppen sowie drei altersgemischte Gruppen (ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt). Die Plätze stehen Bensheimer Eltern sowie den Mitarbeitern der Betriebe im Campus Stubenwald zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019