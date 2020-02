Awo fährt nach Baden-Baden

Bensheim.Die erste Busfahrt der Awo Bensheim in diesem Jahr führt am Donnerstag (20.) in die Kurstadt Baden-Baden. Dort wird im Rahmen einer Führung das Spielcasino besucht. Der Abschluss findet diesmal in einer Schriesheimer Weinstube statt. Die Fahrt ist ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Interessierte können sich bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 oder Mail UrsulaManich@aol.com melden. Sie versendet an Interessierte den Veranstaltungskalender für 2020. In diesem sind alle Ziele der restlichen zehn Busfahrten und die Termine für die monatlichen Kaffeenachmittage aufgeführt. Teilnehmen können nicht nur Awo -Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger.

Für diese Fahrt gelten folgende Abfahrtszeiten: 8.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße/Bushaltestelle, 8.35 Uhr Caritasheim/Bushaltestelle, 8.40 Uhr Moselstraße/Bushaltestelle, 8.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 8.50 Uhr Schwanheimer Straße/Krimhildstraße/Bushaltestelle, 8.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle, 8.55 Uhr Busbahnhof Bensheim und 9 Uhr Europaallee/Bushaltestelle. Die Abholung erfolgt am Donnerstag eine Stunde früher als üblich. red

