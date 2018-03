Anzeige

Bensheim.Der nächste Ausflug der Awo Bensheim führt am Donnerstag (15.) nach Hauenstein in der Pfalz. Dort wird eine Führung durch das Schuhmuseum angeboten. Vergangenes wird dabei mit Gegenwärtigem verknüpft, und zugleich werden Signale für die Zukunft gesetzt. Es besteht die Möglichkeit, in der bekannten Schuhmeile seine Favoriten aus einer Million Paar Schuhen auszuwählen.

Weiter geht die Fahrt in die Gartenstadt Landau. Dort laden zahlreiche Straßen zum Einkaufen und Bummeln ein. Gemütliche Lokale lassen sich dort ebenfalls finden, um ein gutes Glas Wein zu trinken. Der Abschluss findet in Lorsch statt.

Für diese Fahrt sind noch einige wenige Plätze frei. Bei Interesse kann man sich bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 anmelden oder auf eine Warteliste setzen lassen. Von ihr kann man auch den Veranstaltungskalender für das gesamte Jahr erhalten, der bei Interesse zugeschickt wird. Teilnehmen können nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger.