Awo fährt nach Metz

Bensheim.Die nächste Busfahrt der Awo Bensheim führt am Donnerstag (22.) nach Metz im Nordosten Frankreichs. Dort wird das Mirabellenfest besucht, vergleichbar etwa mit dem Winzerfest in Bensheim. Mit der „petit train“ wird die Stadt an der Mosel mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten erkundet. Als Reiseleiterin fungiert dabei Yvonne Dankwerth, die Vorsitzende des Ausländerbeirats Bensheim, die aus Metz stammt.

Für den gemütlichen Abschluss hat man diesmal Lambsheim in der Pfalz ausgewählt. Die Fahrt ist bereits ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Ursula Manich nimmt unter Telefon 06251/61806 oder 01590/5872471 sowie per E-Mail UrsulaManich@aol.com Anmeldungen entgegen.

Teilnehmen können nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger. Für diese Fahrt gelten folgende geänderte Abfahrtszeiten: 8.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße/Bushaltestelle, 8.35 Uhr Caritasheim/Bushaltestelle, 8.40 Uhr Moselstraße/Bushaltestelle, 8.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 8.50 Uhr Schwanheimer Straße/Krimhildstraße/Bushaltestelle, 8.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle, 8.55 Uhr Busbahnhof Bensheim, 9 Uhr Europa-Allee/Bushaltestelle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019