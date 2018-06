Anzeige

Bensheim.Die monatliche Busfahrt der Awo Bensheim führt diesmal in den Schwarzwald. Am Donnerstag (21.) wird Triberg besucht. Die größte Attraktion dieser in einer wildromantischen Landschaft gelegenen Stadt sind die 163 Meter hohen Wasserfälle, die zu den höchsten in ganz Deutschland gehören.

In einer moderierten Fahrt mit dem Wasserfall-Express quer durch die Stadt können diese von den Teilnehmern bewundert werden. Es bleibt genügend Zeit, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Der Abschluss findet diesmal in einer Rastätter Hausbrauerei statt.

Für diese Fahrt sind trotz eines größeren Busses nur noch zwei Plätze frei. Bei Interesse kann man sich bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 für diese oder auch andere Fahrten anmelden. Von ihr kann man den Veranstaltungskalender für das restliche Jahr erhalten, der bei Interesse zugeschickt wird.