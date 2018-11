Awo-Kita: Kinder sammelten für Bensheimer Tafel

Bensheim.In der Awo-Kita Stubenwald wurde in Vorbereitung für das Martinsfest seit einigen Wochen das Thema „Wir teilen“ bearbeitet. Im Vordergrund stand die Sensibilisierung der Kinder für die Nöte und Bedürfnisse anderer.

Die Kinder erfuhren, dass es Menschen gibt, die sehr wenig Geld haben, sich regulär keine Lebensmittel im Supermarkt leisten können und es für diese Menschen Einrichtungen wie die Tafel Bensheim gibt. Um das Thema des Teilens zu vertiefen und praktisch umzusetzen, wurde in der Kita eine Sammelaktion für die Tafel Bensheim gestartet.

Die Kinder gestalteten Plakate und stellten in der Kita sowie in der Geschäftsstelle der Awo Bergstraße in Bürstadt Sammelkisten für haltbare Lebensmittel auf.

Die Kinder und ihre Eltern brachten viele Lebensmittel mit, und die Sammelkisten waren schnell gefüllt. Unterstützt wurden sie dabei von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, die ebenso fleißig ihre Kiste in Bürstadt mit Lebensmittelspenden füllten.

Am Ende der Sammelaktion fuhr eine Kindergruppe mit dem Bus von der Kita zur Tafel, in ihren Rucksäcken transportierten sie die Lebensmittel. Dort führte Mariette Rettig, die Leiterin der Tafel, durch die Räumlichkeiten und die Kinder erfuhren so vor Ort, was mit ihren Lebensmitteln passiert. red/Bild: Funck

Freitag, 16.11.2018