Awo sagt Termine im August ab

Pandemie

Keine neuen Corona-Fälle am Wochenende

Im Kreis Bergstraße wurden auch am Sonntag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 403 Infektionsfälle in der Region bekannt. Der letzte wurde am ...