Awo sammelt alte Brillen

Bensheim.Im Rahmen des Aktionstags der Initiative „Bensheimer Netz – Hilfe, wo sie gebraucht wird“ am Samstag, 25. August, wird die Awo Bensheim eine Brillensammelaktion durchführen.

In den Schubladen vieler Haushalte schlummern oft noch alte Brillen, die im Alltag nicht mehr benötigt werden. Auf der anderen Seite gibt es in verschiedenen Regionen der Welt Menschen, die eine Sehhilfe benötigen, sich aber keine leisten können. Um diesen Menschen zu helfen und den alten Brillen eine neue Verwendung zu geben, führt der Awo-Ortsverein Bensheim diese Altbrillensammlung von 10 bis 13 Uhr durch.

Nach Sehstärke sortiert

Die gesammelten Sehhilfen wird die Awo an den Verein „Brillen weltweit“ in Koblenz weiterleiten. Diese Organisation sortiert unter fachlicher Anleitung die Brillen nach Sehstärke und sendet sie dann an Partnerorganisationen im Ausland. Von dort werden die Brillen kostenfrei an Sehschwache weitergegeben.

Wer die Aktion unterstützen will, am Samstag aber an dem Aktionstag der Hilfsorganisationen nicht teilnehmen kann, kann seine Brillen auch am 6. September beim nächsten Kaffeenachmittag des Ortsvereins im Awo Sozialzentrum in der Eifelstraße 21 abgeben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018