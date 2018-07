Anzeige

Bensheim.Das Awo-Sozialzentrum in Bensheim bietet Menschen ein Zuhause, die ihren Alltag aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr alleine verbringen können. Ein Team aus Fachkräften bietet eine Versorgung in pflegerischer Hinsicht, die Mitarbeiter der sozialen Betreuung kümmern sich um das Programm der Alltagsgestaltung.

Nun sucht die Arbeiterwohlfahrt nach Ehrenamtlichen, die es sich vorstellen können, sich im Sozialzentrum engagieren? Es bieten sich vielfältige Möglichkeiten an, sich einzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Teil des Teams könne man an hausinternen Fortbildungen teilnehmen.

Rückfragen an: Sigrid Schmeer, Sozialdienstleitung in Bensheim, sigrid.schmeer@awo-hs.org, Telefon 06251/1092615, oder Anja Götz, stellvertretende Sozialdienstleitung, anja.goetz@awo-hs.org, Telefon 06251/1092616. red