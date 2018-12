Awo-Termine im Januar

Auerbach.Ausgesprochen schwungvoll startet die Awo Auerbach bereits am Freitag (4.) in das neue Jahr. Ab 14.30 Uhr sind alle Mitglieder und Freunde zu einem Sektempfang in das Bürgerhaus Kronepark eingeladen, um gemeinsam auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019 anzustoßen. Danach unterhalten zwei sehr ortsbekannte Hobbymusiker die Gäste mit viel Musik und sorgen so für einen entspannten Jahresauftakt.

Die erste Tanzveranstaltung des neuen Jahres findet am Sonntag, 13. Januar, von 15 bis 18 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus Kronepark statt. Der musikalische Rahmen wird von Oskar Ringhof aus Heppenheim gestaltet, der seit einigen Jahren bei der Awo ein Garant für abwechslungsreiche Tanzmusik ist. Der Eintritt ist hier wie bisher frei, für Kaffee, Kuchen und Getränke ist gesorgt.

Die monatliche Busfahrt führt am 29. Januar nach Frankfurt. Hauptziel ist die neue Altstadt, wo im Rahmen einer Führung den zwischenzeitlich sich als Publikumsmagnet erweisende Raum im Schatten des Kaiserdoms erkundet wird. Dazu kommen weitere Sehenswürdigkeiten wie Dom, Römer und Paulskirche.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit für einen Einkaufsbummel. Die Abfahrt beginnt ab 10 Uhr am Malepartus, letzte Zustiegsmöglichkeit besteht um 10.45 Uhr am Bahnhof Bensheim. Es wird darauf hingewiesen, dass ab Januar die Teilnahme an den monatlichen Busfahrten nur noch über eine schriftliche Anmeldung möglich ist. Vordrucke sind bei den Awo-Veranstaltungen oder bei Horst Knop (Telefon 06251/74887) erhältlich. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.12.2018