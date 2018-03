Awo-Termine im März

Anzeige

Zum Auftakt gibt es Kaffee und Kuchen und daran schließt sich der offizielle Teil an. Neben den notwendigen Berichten und der Entlastung des Vorstands stehen dabei Ehrungen im Mittelpunkt. Insgesamt elf langjährige Mitglieder dürfen dabei ihre Ehrung entgegennehmen, davon sogar zwei für 50 Jahre. Der Vorstand bittet alle Mitglieder, aber auch die häufigen Gäste der Awo-Veranstaltungen um rege Teilnahme.

Ab in den Frühling zur Mandelblüte an der Deutschen Weinstraße heißt es hoffentlich bei der Busfahrt am 27. März nach Bad Dürkheim. Nach der Tagesfahrt nach Mannheim mit Besuchen im Technoseum und in den Palasträumen des Mannheimer Barockschlosses lockt jetzt erneut der vielfältige Südwesten der Metropolregion Rhein-Neckar.

Weitere Informationen zu dieser Fahrt ergehen demnächst. Anmeldung bei Horst Knop, Telefon 06251/74887 oder E-Mail horst.knop@t-online.de. kn

