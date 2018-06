Anzeige

Bensheim.Die Awo Bensheim wird am Samstag (23.) von 10 bis 13 Uhr die Bensheimer fragen, wie zufrieden sie mit den derzeitigen Angeboten für Familien sind. Gibt es genügend Kinderspielplätze, wie attraktiv ist das Jugendzentrum, gibt es auch genügend Angebote für ältere Jugendliche? Wie kann die Familienfreundlichkeit der Stadt Bensheim erhöht werden?

Dies und noch einiges mehr will die Awo mit einer Bodenzeitung am Lammertsbrunnen in Erfahrung bringen. Auf dieser und auch in einem persönlichen Gespräch können die Bürger ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Die Ergebnisse dieser Befragung sollen nach der Sommerpause an einem runden Tisch mit familienpolitischen Aktiven der Stadt diskutiert werden.

Alle Bensheimer sind eingeladen, an dieser Befragung teilzunehmen. Je mehr Meinungen an diesem Tag gesammelt werden können, desto aussagefähiger und repräsentativer sei die Umfrage und könne zum Wohle der Betroffenen verwendet werden. red