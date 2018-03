Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag, 1. März, um 14.30 Uhr veranstaltet der Awo-Ortsverein Bensheim wieder einen gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im Sozialzentrum in der Eifelstraße.

Die Anwesenden werden auch über den nächsten Ausflug informiert, der am 15. März nach Hauenstein führt. Dort wird das Schuh-Museum besucht. Natürlich haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, aus über einer Million Paar Schuhen, Passendes auszuwählen. Danach führt die Fahrt nicht wie ursprünglich vorgesehen ins Besucherbergwerk Nothweiler, sondern nach Landau. Nach der Besichtigung der dortigen Sehenswürdigkeiten wird dann in Lorsch ein gemütlicher Abschluss stattfinden.

Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei. Dazu und auch zu allen weiteren Ausflügen des Jahres kann man sich bei Ursula Manich unter Tel. 06251/61806 oder per E-Mail an UrsulaManich@aol.com anmelden. An den Veranstaltungen des Awo-Ortsvereins können nicht nur Mitglieder, sondern alle Interessierte teilnehmen.