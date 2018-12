Azubi ist bester Parkettleger in Hessen

Bensheim.„Ich bin ein Holzwurm“, sagt Michael Stangl und lächelt. Was er tatsächlich damit ausdrücken will, ist seine Leidenschaft für Holz und alles, was nur im Entferntesten damit zu tun hat. Er verrät, dass er sich schon als Kind lieber im Wald als vor dem Fernseher aufgehalten und mit 14 Jahren seinen Kettensägenschein gemacht hat.

Was lag für ihn also näher, als sich eine Arbeitsstelle zu

...