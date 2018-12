Azubi und Betrieb geehrt

Bensheim.Da gab es strahlende Gesichter bei der Firma Elektro Klein in Bensheim: Der Auszubildende Christian Schwalbe wurde beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerkes im Wettbewerbsberuf Kaufmann für Büromanagement nicht nur mit einer Siegerurkunde ausgezeichnet. Aufgrund seiner besonderen Leistung wurde er auch zum Kammersieger der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main erklärt.

Im Jahr 2015 hatte Christian Schwalbe seine Ausbildung bei Elektro Klein begonnen, nachdem er zunächst drei Semester BWL studiert hatte. „Ich wollte doch lieber etwas Praktisches machen“, erläuterte er seine Beweggründe, die Ausbildung dann doch einem Studium vorzuziehen. „In meinem Praktikum habe ich schnell bemerkt, wie vielseitig doch die Büroarbeit sein kann. Auch dass bei der Firma Elektro Klein kein Tag gleich aussieht, hat mir die Entscheidung leichter gemacht, hier anzufangen“, sagte der erfolgreiche Azubi beim Pressetermin. In seiner Ausbildung lernte er die verschiedenen Abteilungen seines Ausbildungsbetriebes kennen und erhielt so Einblick in die Arbeitsabläufe.

Inzwischen zählt die Auftragskoordination und Rechnungen schreiben zu Christian Schwalbes Arbeitsalltag. Er verwaltete eigene Bereiche wie zum Beispiel die Straßenbeleuchtungsarbeiten im Umkreis von Bensheim. „Ich bin täglich in Kontakt mit Kunden und muss schnellstmöglich eine Lösung finden, wenn beispielsweise ganze Häuser ohne Strom sind“, erzählt der engagierte Kaufmann für Büromanagement.

Ein großes Projekt seiner Ausbildungszeit war die Einführung der kompletten Digitalisierung der Papierbelege in seinem Ausbildungsbetrieb.

Zusammen mit seinen Ausbildern Manuel Amtmann, kaufmännischer Leiter, und Thorsten Vogt, technischer Leiter, konnte er ein völlig neues Programm einführen und selbst mitgestalten, wie zukünftige Arbeitsabläufe aussehen sollen. Mittlerweile gibt er seine Erfahrungen an die nächste Generation von Auszubildenden weiter.

Aber nicht nur Christian Schwalbe wurde ausgezeichnet, auch sein Ausbildungsbetrieb Elektro Klein bekam eine Ehrenurkunde für gute Ausbildungsleistungen von der Handwerkskammer überreicht. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018