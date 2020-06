B 3 wegen Gasgeruch gesperrt

Auerbach.Auf der Darmstädter Straße (B 3) in Auerbach im Einmündungsbereich zur Bachgasse gab es am Samstag gleich zwei Einsätze für Polizei und Rettungskräfte. Um kurz nach 18 Uhr meldete sich ein Anwohner, weil er im Treppenhaus des Wohn- und Geschäftshauses, in dem auch die Sparkasse untergebracht ist, nach seinen Angaben Gas gerochen hatte.

Messungen negativ

Daraufhin rückten die Einsatzkräfte aus, die Bewohner mussten das Gebäude verlassen, die Bundesstraße und die Bachgasse wurden für eine Stunde gesperrt. Nach Auskunft der Polizei am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr eine Tür aufbrechen. Die Messungen der Feuerwehr wie auch der GGEW AG lieferten allerdings keine Hinweise auf ein Gasleck, so dass der Einsatz beendet werden konnte.

Die Auerbacher Feuerwehr kritisierte auf ihrer Facebookseite, dass die Arbeiten von Gaffern behindert worden seien, die die Absperrung missachteten und die Einsatzstelle störten.

Fußgänger angefahren

Gegen 18.49 Uhr kam es noch zu einem Unfall an der Kreuzung Bachgasse/B 3 bei dem zwei Fußgänger von einem Auto angefahren wurden. Laut Polizei trugen sie dabei leichte Verletzungen davon.

Die Feuerwehr Auerbach hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Alarmierungen hinter sich. In einem Park mit Spielplatz an der Franz-Schubert-Straße drohte ein größerer Ast abzubrechen. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Ast abgesägt und der Bereich weiträumig gesperrt. Der Baum soll nun am heutigen Montag begutachtet werden.

Mountainbiker gestürzt

Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Hochstädten und Schönberg waren die Auerbacher Kameraden danach am Fuchstrail gefordert. Auf der Mountainbikestrecke stürzte ein junger Fahrer und verletzte sich dabei. Die Sanitäter der Wehr übernahmen die Erstversorgung und unterstützten beim Transport durch den Wald. Das teilte die Feuerwehr am Sonntag auf ihrer Facebookseite mit. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.06.2020