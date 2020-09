BA-Leser fanden das Winzerfest spitze

Bensheim.Über Facebook und Instagram hat die Redaktion gefragt, wie das Winzerfest dehaam bei den BA-Lesern im Internet ankam. Bis auf wenige Ausnahmen waren sich die Teilnehmer einig: Das Winzerfest war top.

„Sensationell, einfach gut, so kreativ und so richtig dehaam. Danke!“, schreibt harald.friedrich76 über Instagram. So sieht es auch cake.appeal: „Es war hervorragend! Ein Fest, ein Winzerfest.“

Erste Ideen für das nächste Jahr

Auch Petra Frey zeigte sich auf Facebook begeistert: „Es war wirklich schön umgesetzt. Sehr informativ, auch der Blick mal hinter die Kulissen bei den Winzern.“ Was ihr aber am besten gefallen habe, ist, dass die älteren Bensemer nicht vergessen wurden. Instagram-Nutzerin susisobstladen fasst ihre Eindrücke in nur wenigen Worten zusammen: „Sensationell, interessant und mal nicht old school.“

Facebook-Nutzer Martin Mitterhofer hat auch ein kritisches Auge auf die Besucher in der Stadt geworfen: „Trotzdem haben es viele Teilnehmer vor Ort mit dem Sicherheitsabstand nicht genau genommen.“

„Es lässt sich bestimmt auch vieles davon in den kommenden Jahren umsetzen“, meint dm.kp. Und prompt folgt die erste Idee: „Die Weinprobe dehaam wünsche ich mir jetzt für jedes Winzerfest!“, schreibt Instagram-Nutzerin madiloo. ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.09.2020