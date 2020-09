BA-Leser können eine Frage stellen

Bensheim.Fünf Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus, viele Baustellen in der Stadt, über die seit Monaten (und Jahren) diskutiert wird: Der Bensheimer Bürgermeisterwahlkampf lebt in diesem Jahr von einer gewissen Vielfalt – was in einer Demokratie nie ein Fehler ist.

BA-Leser haben jetzt die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Wer möchte, kann seine Frage an die Kandidaten – Amtsinhaber Rolf Richter (CDU), Manfred Kern (Grüne), Christine Klein (unabhängig), Stefan Stehle (FDP) und Frank Richter (unabhängig) stellen – und zwar bis Samstag (3.) per Mail an die Redaktion.

Die interessantesten Fragen werden wir dann mit den Bewerbern erörtern. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020