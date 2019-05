Babbeltreff im Kletterwald

Bensheim.Der Babbeltreff ist eine Gruppe, die sich seit eineinhalb Jahren wöchentlich in Bensheim trifft. Die Teilnehmer sind aus aller Herren Länder und lernen die deutsche Sprache. Da viele kaum Gelegenheit haben, das Gelernte anzuwenden, freuen sie sich, so oft es geht, zu den Treffen zu kommen. Mittlerweile ist die Nachfrage so groß geworden, dass es ab August einen zweiten Babbeltreff für interessierte Teilnehmer geben wird.

„Aber wir babbeln nicht nur, sondern machen auch immer wieder Ausflüge in Bensheim und in die nähere Umgebung“, heißt es in einer Pressemitteilung. So war das Ziel der 23-köpfigen Gruppe am Samstag der Kletterwald in Darmstadt.

Bereits im Vorfeld war die Aufregung groß. Was genau ist ein Kletterwald? Können meine Kinder mit? Und traue ich selbst mich hoch in die Bäume? So hatte der ein oder andere bereits bei der Abfahrt am Bensheimer Bahnhof weiche Knie. Im Kletterwald angekommen erfolgte zuerst eine Einweisung in die Klettertechnik und vor allem in die Sicherheitsvorschriften. Nach einem kurzen Probeparcours verteilten sich die Teilnehmer je nach Mut und eigenem Zutrauen in die verschiedenen Parcours. Für viele war schnell klar: Die einfachen reichen nicht. Da muss schon was Komplizierteres, Höheres und Spannenderes her. So mancher Elternteil kam dann schonmal an seine Grenzen – die aber zur Freude der Jugendlichen meist überwunden wurden.

Nach fast vier Stunden Kletterei trafen sich nach und nach alle wieder. Jeder erzählte von seinen Erfahrungen und schnell war klar, auch dieser Ausflug hat wieder ein Stück zur Integration beigetragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.05.2019