Babbeltreff pflanzt Birnbaum

Bensheim.Seit Februar 2018 gibt es den „Babbeltreff“ in Bensheim, ein zwangloses Treffen für Geflüchtete, die dabei ihre in Kursen erworbenen Deutschkenntnisse anwenden können. Neben der Konversation gibt es von den deutschen Mentorinnen – Karin Bormann, Ulrike Schepp und seit einiger Zeit auch Monika Buhse – Informationen zu den Gepflogenheiten in Deutschland. So wurde ein niedrigschwelliges Fortbildungsangebot geschaffen. In den Gruppen kommen Menschen aus verschiedenen Ländern (Iran, Syrien, Armenien, Kasachstan, Türkei, Afghanistan) zusammen, die sich mittlerweile quasi als Familie verstehen.

So entstand der Wunsch, gemeinsam einen Baum in der neuen Heimat zu pflanzen. Dieser sollte „wachsen wie unsere Integration“. Ulrike Schepp konnte für die Idee Steffen Mößinger vom Gartenbauverein gewinnen, der einen Standort vorschlug.

Am Barbara-Tag (dem 4. Dezember) schritten die Teilnehmer dann zur Tat, es wurden eine Pastorenbirne und ein Baumpfahl besorgt. Steffen Mößinger steuerte Bindematerial, Bodenverbesserungsmittel und Verbissschutz bei.

Da der Baum in der kleinen Streuobstwiese zwischen Bensheimer Golfplatz und B 47 am Barbara-Tag gepflanzt wurde, beschloss man, ihn „Barbara“ zu nennen. Die Babbeltreff-Teilnehmer freuen sich schon darauf, im Sommer in seinem Schatten zu sitzen und die Birnen zu genießen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020