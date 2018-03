Anzeige

Auerbach.Die Turn- und Sportvereinigung (TSV) Rot-Weiß Auerbach lädt erneut zu einem Kurs mit der Überschrift „Babys in Bewegung – mit allen Sinnen“ ein. Der Kurs umfasst zehn Stunden, ist für Kinder ab sechs Monaten geeignet, kostet 50 Euro und startet am 11. April, Mittwoch, 11 Uhr, im Jugendraum des GGEW-Sportzentrums (Saarstraße 56, 1. OG) in Auerbach. Kursleiterin ist Sylvia Kaiser-Meyer, Übungsleiterin für Eltern-Kind- und Kleinkinderturnen sowie ausgebildete DTB-Kursleiterin für Babys in Bewegung. Interessenten können sich bei ihr per E-Mail: symamey@t-online.de melden bzw. anmelden. Bei Anmeldung den Namen und das Geburtsdatum des Kindes mit angeben.

Über den Kurs heißt es in einer Pressemitteilung: „Über Sinnes- und Bewegungsanregungen wird sowohl die psychosoziale als auch die geistige Entwicklung des Babys gefördert. Bewegen, Tasten, Greifen, Berühren, Fühlen und Strampeln, Drehen und Streichelmassagen, Lieder, Finger- und Schaukelspiele - dies und vieles mehr sind Inhalte des Programms. red