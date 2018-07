Anzeige

Auerbach. Zum 32. Mal in Folge wurde in Auerbach das Bachgassenfest gefeiert. Dass in drei Jahrzehnten ein Fest auch dem Wandel unterzogen ist, liegt auf der Hand. Aber es gibt keinen Grund, mit Wehmut zurückzuschauen, denn auch in diesem Jahr hatten die Festbesucher wieder - ganz dem Motto der Veranstaltung entsprechend - viel „Spaß in de Gass“.

Die Bachgasse hat sich im Laufe ihrer Geschichte immer wieder verändert. Die Stadtteildokumentation Auerbach hat das vor drei Jahren mit ihrer Jahresausstellung in Wort und Bild verdeutlicht. Vor über 100 Jahren war die Verbindungsstraße zum Fürstenlager und nach Hochstädten die Einkaufsmeile des Ortes gewesen.

Vor 90 Jahren hatte ein schweres Hochwasser die Bachgasse heimgesucht und sie bis zur Bundesstraße einen halben Meter hoch mit Schutt, Steinen, Holz und Schlamm bedeckt. In den folgenden Jahrzehnten kam es immer wieder zu Überschwemmungen mit zum Teil erheblichen Verwüstungen, so dass sich die Stadtväter schließlich zur Verdolung des Bachlaufs entschieden. Der Abschluss der von 1985 bis 1987 dauernden Umgestaltung war die Geburtsstunde des Bachgassenfestes.