Anzeige

Zell. Wenn im Meerbachtal „Sexy Eyes“ oder Bill Ramsey mit „Schokoladeneisverkäufer“ zu hören sind und auf dem Meerbach ein weiß-roter mobiler Eiswagen auf dem Wasser schippert, dann ist in Zell Kerwezeit und Bachregatta angesagt. Anders als noch am Kerwesonntag hatte sich am Montag allerdings nicht nur die Sonne zurückgezogen, sondern auch der Himmel ein wenig seine Schleusen geöffnet.

Für die Natur lange ersehnter Regen, doch für die Bachregatta waren das weniger gewohnte Rahmenbedingungen. Dass einige der Zaungäste entlang der Regattastrecke mit Schirmen ausgestattet waren, gehört eher selten zum Bild dieses Kerwespektakels. Für die Regattateilnehmer spielte das keine große Rolle, sie wurden höchstens auch von oben etwas nass und die kühleren Temperaturen wurden durch die Anstrengungen auf den Brückenschikanen und beim Durchpflügen des Wassers wettgemacht.

In diesem Jahr war klar im Vorteil, wer sich mit Putzlappen auskannte und auch handwerklich nicht ganz ungeschickt war. Neben dem Heraushieven des Bootes aus dem Wasser auf die Brücke, galt es auf den drei Bachquerungen jeweils, eine Aufgabe zu erledigen. (js)