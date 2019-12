Bachs Oratorium in Sankt Georg

Bensheim.Einer langjährigen Bensheimer Tradition folgend führt der Oratorienchor Bergstraße am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium auf.

Die Vertonung der Weihnachtsgeschichte durch Bach gehört zu den beliebtesten geistlichen Chorwerken überhaupt und ist für viele Menschen der Inbegriff der Weihnachtsbotschaft. In den großen Chören der sechs Kantaten kommt die Reaktion der christlichen Gemeinschaft auf diese Botschaft zum Ausdruck.

Hochrangige Solisten

Der Oratorienchor singt in diesem Jahr die Kantaten I und IV bis VI und wird begleitet von der Kurpfalzphilharmonie. Die tragende Partie des Evangelisten übernimmt erstmals der junge Tenor Theodore Browne, der in den letzten Jahren eine steile Karriere gemacht hat und verschiedene Preise errang. Die weiteren, ebenfalls hochrangigen, Solisten sind Katharina Sahmland (Sopran), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus) und Matthias Horn (Bass). Die Leitung hat Konja Voll.

Karten sind im Vorverkauf bis Montag (23.) erhältlich bei der Musikbox Bensheim, der Auerbacher Bücherkiste, der Bücherstube Deichmann, Bensheim, und der Buchhandlung May, Heppenheim, sowie am 26. Dezember ab 16 Uhr an der Abendkasse. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019