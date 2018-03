Anzeige

Kinder ab acht Jahren sind am Samstag, 17. März, von 10 bis 14 Uhr in die Kirche der Laurentiusgemeinde in Bensheim eingeladen, um gemeinsam mit Rucky nach Indien zu reisen und das Beispielland der diesjährigen Aktion näher kennenzulernen. Unter anderem werden die Kinder Kekse backen, die am darauffolgenden Gemeindetag zugunsten von Misereor verkauft werden.

Vorbereitet und durchgeführt wird der Aktionstag vom Team Kirche für Kinder und Familien in Sankt Laurentius. Für Material, Getränke und Mittagessen wird ein Kostenbeitrag von drei Euro erhoben. red

