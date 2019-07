Backfischfest am Niederwaldsee

Bensheim.Am 27. und 28. Juli findet das beliebte Backfischfest des Arbeiter-Angelsportvereins (AASV) am Niederwaldsee (zwischen Zwingenberg und Rodau) statt.

Es bietet sich an, mit dem Rad zu kommen, es gibt nach allen Richtungen gute Radwege. Alternativ ist auch die Anfahrt mit dem Auto möglich. Neben der Autobahnausfahrt Zwingenberg an der A 5 ist ein großer Parkplatz und die anschließenden 800 Meter sind ein schöner Kurzspaziergang, schreibt der AASV in seiner Einladung.

Ausreichend Sitzplätze gibt es sowohl am Seeufer wie auch im Zelt. Es ist nicht nötig, zu reservieren – man kommt und genießt. Angeboten werden Zander, Forellen, Fischbrötchen, Brat- und Currywurst sowie Kuchen und Getränke. Der Vorstand des AASV Bensheim freut sich über zahlreichen Besuch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.07.2019