Badesee-Mammut auf den Zahn gefühlt

Für einen „Jugend forscht“-Beitrag haben die Mannheimer Schülerinnen Nemea Holme und Clara Legner (3./4.v.l.) Mammut-Knochen untersucht, die in den 1960er Jahren am Badesee in Bensheim gefunden wurden und im hiesigen Museum aufbewahrt werden. Unser Bild zeigt außerdem (v.l.) Museumsleiter Christoph Breitwieser, Professor Dr. Wilfried Rosendahl (Direktor am Reiss-Engelhorn-Museum) und Lehrerin Stefanie Sprintz.

© Zelinger