Bäckermeister fordert Bürokratieabbau

Bensheim.Im Rahmen ihres Sommerprogramms statteten Vorstands- und Fraktionsmitglieder der FDP Bensheim der Firma Backwerk Rauen an ihrem Produktionsstandort in Heppenheim einen abendlichen Informationsbesuch ab.

Seniorchef Hans-Peter Rauen führte die zehnköpfige Besuchergruppe durch den laufenden Betrieb und erläuterte dabei die verschiedenen Produktionsbereiche, die Backwaren- und Konditoreiprodukte sowie die organisatorischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Dabei wies er darauf hin, dass sein Unternehmen die Corona-bedingten Auflagen und Einschränkungen durch personelle und organisatorische Umstellungen zwar weitgehend abfangen konnte, trotzdem aber Einbußen für Betrieb und Mitarbeiter entstanden. Backwerk Rauen, 1928 in Bensheim gegründet, beschäftigt zurzeit 180 Mitarbeiter, davon 150 in den 19 Filialen und 30 in Produktion und Logistik.

Aktuell würden insgesamt zehn Azubis ausgebildet, in diesem Jahr wurden fünf Lehrstellen besetzt, davon eine im Bäcker- und eine im Konditorhandwerk sowie drei im Verkauf. Hans-Peter Rauen betonte, dass der Betrieb trotz seiner Größe immer noch als handwerklicher Betrieb gelte, da vieles nach wie vor per Hand vorbereitet und hergestellt würde, wovon sich die FDP-Besucher vor Ort überzeugen konnten. Neben den eigenen Verkaufsstellen werden auch einige Supermärkte und Einrichtungen in der Region beliefert. Nichtsdestotrotz sei es nicht einfach, sich als handwerklicher Fachbetrieb mit Tradition im Markt gegenüber den großen industriellen Herstellern und Vertreibern von billigen Back- und Konditoreiwaren zu behaupten.

Von FDP-Vorsitzendem Holger Steinert gefragt, was er sich von der Politik am meisten wünsche, antwortete Hans-Peter Rauen „einen radikalen Bürokratieabbau“. Denn um all die Auflagen verschiedener Ämtern zu erfüllen, seien seine Mitarbeiter viele Stunden monatlich beschäftigt, zum Beispiel mit der Beantwortung von Fragebögen der Statistischen Landes- und Bundesämter, deren Sinn und Nutzen sich nicht immer erschließe.

Auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sei ein Bürokratiemonster. Rauen nannte dazu ein anschauliches Beispiel. „Wir müssen einen Mitarbeiter unterschreiben lassen, dass wir seine Daten an das für die Lohnabrechnung zuständige Büro schicken dürfen, aber wenn er nicht unterschreibt, erhält er keinen Lohn.“

Somit könne von Freiwilligkeit, wie die Politik sie bei Einführung der DSGVO damals anpries, nicht die Rede sein. „Dann kann man das Formular auch gleich weglassen und uns diese sinnlose Beschäftigung damit ersparen.“

Am Ende der eineinhalbstündigen Betriebsbesichtigung bedankte sich FDP-Chef Holger Steinert bei Hans-Peter Rauen für das Zustandekommen dieses sehr informativen und aufschlussreichen Infobesuchs, die offenen Worte bezüglich Bürokratie und die Einblicke in den laufenden Produktionsbetrieb, der sicherlich bei den Teilnehmer zum besseren Verständnis eines Backbetriebes und seiner Produkte geführt haben dürften, heißt es in der Pressemitteilung der FDP. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.07.2020