Bälle, Bänder, Frisbees und Gummitwist

Bensheim.„Das Allerbeste sind die vielen Bälle“, da sind sich die Schüler der Klasse 5a von Nicole Guthier einig. Wie alle Fünftklässler des Goethe-Gymnasiums Bensheim können sie sich über eine neue, prallgefüllte „Bewegungskiste“ freuen.

Neben Mittagssport und Geräteausleihe am Nachmittag haben die jüngsten Goetheaner nun auch am Vormittag Zugriff auf eine bunte Auswahl an großen und kleinen Bällen, die ihnen die großen Pausen versüßen sollen. Zusätzlich stellen Seile, Gymnastikbänder und Jonglierbälle eine Herausforderung für ihre Geschicklichkeit und Kreativität dar. Auch Indiacas, Frisbees und das gute alte Gummitwist dürfen natürlich nicht fehlen.

Diese Erweiterung des Bewegungsangebots in den Pausen setzt auf eine Verknüpfung von Lernen und Bewegung.

Bewegungsfreudiger Alltag

Das Ganztags-Team des Goethe-Gymnasiums, das die Anschaffung der Kisten initiiert hat, will damit Impulse für einen bewegungsfreudigen Schulalltag setzen – „zumal Kinder heutzutage immer weniger Spiel- und Bewegungsräume finden, in denen sie sich mit Gleichaltrigen spontan austoben können“, erläutert Sportlehrerin Ulrike Oberle, die die Auswahl der Spielgeräte getroffen hat.

Die Kisten stehen in den jeweiligen Klassenräumen für die Pause bereit. Ein weiterer positiver Lerneffekt: Die Ausleihe regeln die Schüler eigenverantwortlich und verpflichten sich dabei zum sorgsamen Umgang mit den Geräten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019