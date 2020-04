Bänke-Programm und Schutzkleidung

Bensheim.Ihre nächste Fraktionssitzung als Telefonkonferenz führt die BfB am Dienstag (14.) um 18 Uhr durch. Die Bürger können Anregungen und Hinweise unter info@bfb-bensheim.de an die Kommunalpolitiker richten.

„Immer mehr Bänke werden in Bensheim aufgestellt. Das ist gut so, und diese Anregung aus der Bevölkerung haben wir von Anfang an unterstützt. Das beschlossene 100-Bänke-Programm war ein Erfolg und sollte weiter ausgeweitet werden“, meint Stadtverordneter Helmut Reuter.

Auf der Webseite der Stadt ist eine Reihe von Dienstleistern, Unternehmen, Gastronomen und Einzelhändlern aufgelistet, die ihre Produkte nach Hause liefern oder einen Abholdienst anbieten „Wir hoffen, dass diese Angebote auch nach der schrittweisen Öffnung in die Normalität weiter erhalten und ausgebaut werden, so Stadtverordneter Norbert Koller.

In der Telefonkonferenz will die BfB auch über einen schrittweisen Übergang zur Normalität bei Schutz der Risiko-Gruppen sprechen. „Das ausgesprochene Denkverbot ist in einer Demokratie alles andere als angebracht. Wir halten es mit dem Deutschen Ethikrat, der feststellt, dass wir Menschen Hoffnungsbilder benötigen, gerade in dieser Zeit der Einschränkungen, die weit in die grundgesetzlich garantierten Freiheiten eingreifen“, betont Stadtverordneter Franz Apfel.

Unverständlich sei, warum es über zwei Monate benötige, bis es erste Anzeichen gibt, dass notwendige Schutzkleidungen, medizinische Schutzmasken in Deutschland hergestellt werden sollen. Die Produktion müsste längst laufen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020