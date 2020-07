Bärenstarker Auftritt nicht nur im Ballett

Bensheim.Am letzten Schultag verabschieden sich an der Schule Schüler und Lehrer voneinander – in der Vorfreude, dass sie sich in sechs Wochen erholt wiedersehen. Für manche ist es allerdings buchstäblich der allerletzte Schultag.

So auch für den stellvertretenden Schulleiter der Liebfrauenschule (LFS), Peter L. Born, der nach 35 Jahren überaus engagierten Wirkens an seiner Schule – davon zehn Jahre als stellvertretender Schulleiter – in den Ruhestand versetzt wird.

Born, der in Cloppenburg in Niedersachsen im Münsterland geboren wurde, studierte Englisch und Geschichte in Mainz und kam 1985 zunächst vertretungsweise an die Schule. Er prägte das Profil der Schule in vielen Bereichen, insbesondere da, wo sich neue Aufgaben für die Schulen auftaten.

Kontakte in Partnerstädte

Sehr gern übernahm Born das Amt des Klassenlehrers in den fünften bis siebten Klassen als „Klassenpapi“. Als Lehrer für Politik und Wirtschaft schlug sein Herz für Kontakte mit Osteuropa und für die Partnerstädte Bensheims. Er förderte den Austausch mit Tschechien, Ungarn und Polen. Die Planung und Durchführung von Fahrten machten ihm immer viel Freude; zehn Jahre war der Pädagoge für die Organisation und Durchführung von Sprachreisen in die englische Stadt Poole aktiv.

Ein weiteres neues Feld war zu Beginn der 90er Jahre der Ausbau der Berufsorientierung an der Schule: die Koordination der Betriebspraktika der neunten Klassen sowie die Einführung und Organisation der Oberstufenpraktika im In- und Ausland. Dies war für Born auch die Gelegenheit, mit Buisness-Englisch und bilingualem Geschichtsunterricht seine Fächer Englisch, Geschichte und Politik und Wirtschaft miteinander zu verbinden.

Für ihn war es ein wichtiges Bestreben, ökologische Anliegen in die Schule einzubringen. Er förderte die Erlangung des Zertifikates „Umweltschule“ sowie die Institution des „grünen Tages“, an dem die verschiedenen Altersstufen Projekte durchführen.

Stets war Born offen für Neues. Er verließ gerne die Komfortzone, um in dem im Jahre 2012 neu eingerichteten Realschulzweig zu unterrichten. Besonders am Herzen lag ihm die Begleitung von Schülerinnen, die aufgrund häuslicher Umstände erschwerte Startbedingungen hatten.

Ein wichtiges Betätigungsfeld für einen durch und durch demokratisch gesinnten Menschen war seine Tätigkeit im Personalrat, dem er viele Jahre als Vorsitzender vorstand. Solchermaßen „beschlagen“ kannte er die Belange des Kollegiums sehr gut, bevor er 2010 quasi die Seiten zur Schulleitung wechselte.

Mit der Einführung des LFS-Talks, regelmäßiger Gesprächsrunden zwischen Schülerinnen und Schulleitung, wollte er das demokratische Bewusstsein fördern, das Partizipationsgefühl stärken und zur Mitgestaltung der Schule aktivieren. In der festen Überzeugung, dass für eine positive Schulentwicklung das Gespräch die Grundlage ist, plädierte Born in vielen Bereichen – wie Elterngesprächen und Lehrerfortbildungen – für echten Austausch und gegenseitiges Zuhören.

In seiner Funktion als stellvertretender Schulleiter nahmen im Bereich der Schulentwicklung die baulichen Veränderungen an der LFS großen Raum ein. Neben dem spannenden Einblick in durchaus praktische Aspekte des Ingenieurwesens war hier auch der politische Instinkt gefragt. Bei der Arbeit waren Peter Born und Schulleiterin Sabine Nellessen-Kohl ein Dream-Team.

Bei all den vielfältigen Anforderungen, die an den Stellvertreter gestellt sind, war Born immer ein Mann von großem Humor, der deutliche Worte finden konnte, aber auch eine Situation durch einen lustigen Spruch zu entschärfen wusste und gerne lachte. Schaffen und Feiern gehörten für den Katholiken immer zusammen.

Ungeahnte Kräfte entwickelt

Bei einer Körpergröße von über 1, 90 Meter mit wohlklingendem Bass ausgestattet, war er überall zu hören und entwickelte sowohl beim LFS-Lehrerballett auf jedem Abiball und beim Rock’n Roll-Tanzen ungeahnte Kräfte. Dies brachte ihm den Spitznamen „Bär“ ein. Diese Kräfte kamen der Schule auch bei seinem bärenstarken Auftritt in Corona-Zeiten zugute. Hier entwickelte er noch einmal ausgeprägten Ehrgeiz, nach Kräften das Beste für die Schülerinnen zu ermöglichen.

Wenn man die leitenden Prinzipien von Borns Amtszeit betrachtet, waren neben seinem pädagogischen Ethos und seinem Humor Treue und Verantwortungsgefühl hervorstechende Persönlichkeitsmerkmale. Dementsprechend gestaltete die Schulgemeinde auch unter Corona-Bedingungen einen herzlichen Abgang mit passendem Parcours durch das Schulhaus mit von einzelnen Klassen vorbereiteten Stationen vom englischen Tanz bis zum Escape-Room und einer letzten Durchsage für den „groovenden Bär“ (Song der Wise Guys). Das Kollegium wird sich auf einer eigenen Feier im neuen Schuljahr verabschieden.

In seiner letzten Rede beim Realschulabschlussfest beschrieb Born die Anforderungen, Gefahren Anstrengungen einer Bergbesteigung als Bild für den schulischen Werdegang einer Realschülerin. Seine Worte mögen auch für ihn gelten: Die Anstrengung war groß, aber oben auf dem Berg ist die Aussicht am besten. Mit Blick auf die Liebfrauenschule kann man nur sagen: Das Land ist bestellt. red

