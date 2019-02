Bäume am Marktplatz gefällt

Bensheim. Wann immer im Stadtgebiet Motorsägen angeworfen werden und Bäume weichen müssen, ruft das in aller Regel besorgte bis kritische Reaktionen hervor - vor allem an einer zentralen Stelle wie dem Marktplatz.

Dort mussten am Anfang dieser Woche eine Linde vor dem Haus am Markt sowie die Platane im rückwärtigen Bereich zur Kirche Sankt Georg hin weichen. „Das Fällen der Bäume war im Zuge des geplanten Neubaus des Hauses am Markt unumgänglich. Eine Ersatzbepflanzung wird selbstverständlich vorgenommen“, teilte das Rathaus auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Ursprünglich sollten sogar zwei Linden aus den Baumreihen am oberen Ende des Marktplatzes gefällt werden, um dort Platz zu schaffen für die künftige Baustelle. dr

