Bäume müssen für Neubau weichen

Bensheim.Wann immer im Stadtgebiet Motorsägen angeworfen werden und Bäume weichen müssen, ruft das in aller Regel besorgte bis kritische Reaktionen hervor – vor allem an einer zentralen Stelle wie dem Marktplatz.

Dort mussten Anfang dieser Woche eine Linde vor dem Haus am Markt sowie die Platane im rückwärtigen Bereich zur Kirche Sankt Georg hin weichen. „Das Fällen der Bäume war im Zuge des geplanten Neubaus des Hauses am Markt unumgänglich. Eine Ersatzbepflanzung wird selbstverständlich vorgenommen“, teilte das Rathaus auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Ursprünglich sollten sogar zwei Linden aus den Baumreihen am oberen Ende des Marktplatzes gefällt werden, um dort Platz zu schaffen für die künftige Baustelle.

Nun konnte aber zumindest die größere vor dem Zugang zur Toilettenanlage erhalten werden, weil dieser Bereich nach einer neuerlichen Überprüfung nicht zwingend für die Lagerung von Materialien und der Baustelleneinrichtung genutzt werden muss.

So viel Glück hatte das Pendant in der nördlichen Reihe nicht. Der Baum befindet sich in der Zufahrt für den Kran und die Lkw-Transporte und machte deshalb Bekanntschaft mit der Motorsäge. Laut Verwaltung hatte die Linde ohnehin „erhebliche Wachstumsdefizite“ und war in ihrem Wuchs deutlich zurückgeblieben. An Ort und Stelle soll jedoch nach Abriss und Neubau wieder eine Linde gepflanzt werden.

In ihrem Wuchs nicht zurückgeblieben war die Platane hinter dem Haus am Markt. Sie steht allerdings innerhalb des künftigen Baufeldes, was ihr Schicksal letztlich besiegelte. Dort hat – so sehen es die aktuellen Planungen vor – bekanntlich die neue WC-Anlage ihren Standort. Als Ersatz soll nach Abschluss des Großprojekts auf dem Glatzer Platz erneut ein Großbaum grüne Akzente setzen.

Abriss im zweiten Quartal

Wie mehrfach berichtet, soll Anfang des zweiten Quartals mit dem Abbruch der Immobilie aus den 70er Jahren begonnen werden. Die städtische Tochter MEGB als Bauherr rechnet mit Kosten von 6,8 Millionen Euro für das gesamte Vorhaben. Im zweiten Halbjahr 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und der Neubau stehen. Als Mieter sind das Familienzentrum, der Hospiz-Verein sowie das Café Extrablatt vorgesehen, entsprechende Mietverträge von den drei künftigen Nutzern bereits unterzeichnet. Im Dachgeschoss wird es – wie bisher auch – einen Mehrzweckraum geben, der von Vereinen und Initiativen für Veranstaltungen gebucht werden kann.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte in ihrer jüngsten Sitzung mit den Stimmen der Koalition aus CDU, GLB und BfB (wir haben berichtet) den aktuellen Sachstand bestätigt.

