„Bäume stärken das Immunsystem“

Blühende Apfelbäume am Meerbach im Süden von Bensheim. Bäume sorgen für eine höhere Lebensqualität in der Stadt. © Archivbild Neu

Bensheim.1951 wurde der Tag des Baumes von den Vereinten Nationen beschlossen. Am 25. April 1952 wurde er erstmals in Deutschland gefeiert. Man mag von solchen Gedenktagen halten, was man will – sie geben aber letztlich die Möglichkeit, Dinge Jahr für Jahr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

In Bensheim setzen sich Ulrike Vogt-Saggau und Willy Helm (Bilder links) seit Jahrzehnten für den

...

Sie sehen 6% der insgesamt 7529 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018